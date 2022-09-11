Диетолог объяснила, как повысить пользу орехов

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Чтобы получить от орехов всю пользу, при употреблении их следует тщательно пережевывать. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.
"Если мы употребляем орехи в чистом виде, как лакомство, то мы просто можем их долго жевать, хорошо размачивать слюной. И тогда те витамины, которые в них содержатся, легче всосутся", – объяснила специалист.
Другой вариант – замачивать ядра. После этого их можно добавлять в различные блюда, например в каши или салаты. Причем продолжительность замачивания зависит от сорта орехов: одним нужно пролежать в воде сутки, другим – пару часов.
По словам Соломатиной, основная рекомендация заключается в том, чтобы максимально измельчить орехи, даже если они предварительно были замочены. То же касается сухофруктов и грибов, добавила она.
Ранее эксперты рассказали о пользе сухофруктов. Они богаты полезными микро- и макронутриентами, калием, витаминами группы В и железом. Кроме того, они оказывают положительное влияние на ЖКТ. Наиболее полезны среди сухофруктов финики, инжир, курага, чернослив и изюм.
Эксперты рассказали, как выбрать орехи макадамия
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