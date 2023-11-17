Проект "Московское долголетие" предложил горожанам присоединиться к зимним активностям

Фото: пресс-служба департамента труда и соцзащиты города Москвы

С наступлением холодов проект "Московское долголетие" продолжает организовывать для представителей старшего поколения разные активности. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и соцзащиты города Москвы.

Первое место по популярности занимает "Пеший лекторий", в рамках которого для участников проводят экскурсии по городу. Их посещают более 22 тысяч представителей старшего поколения.

"За этот год открыла для себя абсолютно новую Москву. Сейчас, когда мы уже обошли почти весь центр города, мы постепенно начинаем изучать другие районы, которые, оказывается, хранят не менее интересную историю и судьбы", – рассказала одна из участниц проекта Наталия Будник.

Вне зависимости от погодных условий участники проекта проявляют интерес к скандинавской ходьбе и оздоровительной гимнастике на улице. Занятия на свежем воздухе позволяют защититься от сезонных заболеваний, а также улучшить настроение.

80-летняя участница проекта Клавдия Степанова рассказала, что почти не пропускает тренировки. По ее словам, спортивные тренировки позволяют укрепить здоровье, а природа – получить вдохновение и зарядиться позитивом.

Занятия на свежем воздухе в рамках проекта проводят 1,4 тысячи групп. В них принимают участие почти 44 тысячи человек.

Записаться в группы проекта "Московское долголетие" можно в районных отделах долголетия, центрах госуслуг "Мои документы" или на сайте.

Участники проекта также могут записаться на занятия по рисованию. Посещать занятия могут все, даже те, кто никогда не держал в руках кисть. Курс построен от освоения простых техник к более сложным.



"Жизнь в большом городе": "Московское долголетие"