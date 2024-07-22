Комитет ГД поддержал доплату в 1,2 тыс руб для инвалидов и лиц старше 80 лет

Фото: depositphotos/Kolduno

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов поддержал инициативу о прибавке к пенсии для инвалидов первой группы и пенсионеров старше 80 лет, передает ТАСС.

Доплата в размере 1,2 тысячи рублей для этой категории граждан будет начисляться в беззаявительном порядке. Она станет увеличиваться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться. Исключение – инвалиды с детства первой группы. К их пенсии прибавка будет выплачиваться в связи с уходом за такими гражданами родителями или опекунами.

Сейчас ежемесячную доплату в размере 1,2 тысячи рублей получают люди, ухаживающие за инвалидами или нуждающимися в постоянном уходе лицами старше 80 лет. Теперь эти категории пенсионеров будут получать выплату, уточнили в комитете ГД.

Ранее Владимир Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. С 1 января следующего года пенсионеры, продолжающие работать, станут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, который будет установлен на 31 декабря 2024 года.

По словам президента РФ, индексация этих пенсий – справедливое и давно назревшее решение. Российский лидер подчеркивал, что индексация давно изучалась правительством.