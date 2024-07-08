Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Владимир Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Закон подразумевает, что с 1 января 2025 года работающие пенсионеры начнут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, который будет установлен на 31 декабря 2024 года. При этом не будут учитываться недополученные средства.

Депутат Госдумы Андрей Исаев ранее подчеркивал, что пенсии данной категории граждан будут проиндексированы с максимально положенной им суммы. При этом начиная с 2025 года их пенсии будут повышаться дважды в год: на уровень инфляции с 1 февраля и на уровень роста зарплаты с 1 апреля. Данная мера коснется 7,87 миллиона работающих россиян пенсионного возраста.

