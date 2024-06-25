Госдума приняла в I чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Госдума приняла в I чтении проект о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

Поправками вносятся изменения в закон "О страховых пенсиях". Благодаря им работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, который был установлен 31 декабря 2024 года.

Председатель ГД Вячеслав Володин ранее сообщил ТАСС, что мера затронет 7,87 миллиона человек. Решение о возобновлении индексации было инициировано Владимиром Путиным, проект поправок представили депутаты "Единой России".

Замруководителя "Единой России" Алексей Исаев в беседе с агентством пояснил, что работающие пенсионеры будут получать доплату исходя из потенциального размера пенсии, которую они бы получали с учетом всех индексаций с 2016 года. Индексацию за период с 2016 до 2024 года включат в размер после завершения трудовой деятельности.

Вице-премьер Татьяна Голиков ранее сообщила, что минимальное увеличение пенсии после индексации в среднем должно составить 1 300 рублей. Мишустин отмечал, что пенсии проиндексируют с 1 февраля 2025 года.

