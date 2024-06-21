Депутат Исаев: недополученная при индексации пенсий сумма не пропадет

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Недополученная за 8 лет пенсия работающим пенсионерам не пропадает. Ее восстановят, когда пенсионер будет выходить на заслуженный отдых. Таким образом депутат Госдумы Андрей Исаев прокомментировал проект об индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет РИА Новости.

Парламентарий добавил, что пенсии подобной категории пенсионеров проиндексируют с максимально положенной суммы. Кроме того, с 2025 года пенсии им будут повышать дважды в год: на уровень инфляции с 1 февраля и на уровень роста зарплаты с 1 апреля.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что пенсии для 7,8 миллиона работающих пенсионеров проиндексируют с 1 февраля 2025 года. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой лично проконтролировать выполнение поставленных задач.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, индексация пенсии в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и работающих пенсионеров.