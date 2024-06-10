Эксперт Остапкович: пенсии необходимо индексировать на уровень инфляции

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Пенсии работающим пенсионерам необходимо индексировать на уровень инфляции. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

С его слов, сейчас в России примерно 41 миллион пенсионеров, из которых восемь миллионов – работающих. Общая средняя пенсия по стране составляет около 21 тысячи рублей, а у работающих пенсионеров – 17,3 тысячи рублей, указал эксперт.

"Но работающий пенсионер – он такой же пенсионер, как и неработающий. Мало того, с него берут страховые взносы, он создает ВВП. То есть он приносит пользу экономике. Почему с него сняли индексацию?" – задался вопросом Остапкович.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что индексация пенсий работающих пенсионеров коснется почти 7,8 миллиона граждан. По его словам, реализация проекта повлияет на уровень их зарплаты. Минтруд в ближайшее время подготовит все необходимые документы, подчеркнул министр.