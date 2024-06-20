Глава Минтруда: индексация пенсии в 2025-м будет проходить по единым правилам

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Индексация пенсии в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и работающих пенсионеров, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, размер прибавки при равном стаже будет одинаковым, а для расчета ее суммы за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды с 2016 по 2024 год.

Котяков уточнил, что включение индексации произойдет после завершения пенсионерами своей трудовой деятельности.

Ранее Владимир Путин рассказывал о планах вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. По его словам, этот вопрос обсуждается на протяжении нескольких лет и постоянно ставится различными политическими силами, в том числе фракциями Госдумы.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 1 февраля 2025 года правительство проиндексируют пенсии для 7,8 миллиона работающих пенсионеров и тем, кто вышел на отдых. Контролировать выполнение поручения будет вице-премьер Татьяна Голикова.