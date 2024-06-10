Мишустин: пенсии для 7,8 млн работающих пенсионеров проиндексируют с 2025 года

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Пенсии для 7,8 миллиона работающих пенсионеров проиндексируют с 1 февраля 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает телеграм-канал правительства РФ.

"Решения, озвученные Владимиром Путиным на площадке Петербургского международного экономического форума, необходимы для структурной перестройки экономики. Как отметил Михаил Мишустин, они направлены на поддержку социальной сферы, предпринимательской активности, привлечение инвестиций и в целом – развитие страны", – отмечается в сообщении кабмина.

С 1 февраля 2025 года 7,8 миллиона человек будут получать зарплату и пенсию с учетом ежегодной индексации, а также те, кто вышел на заслуженный отдых.

Мишустин заявил, что у таких людей имеется солидный опыт. Они обладают навыками, востребованными на рынке. Он подчеркнул, что важно создавать условия, чтобы такие люди могли продолжать работать, делиться знаниями с молодыми специалистами.

Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой лично проконтролировать выполнение поставленных задач. Поправки в законодательство должны быть подготовлены в кратчайшие сроки, уточнил он.

"Процесс возобновления индексации должен проходить без сбоев и максимально удобно для людей – без каких-либо дополнительных заявлений с их стороны", – заключил премьер-министр.

Ранее Владимир Путин заявил о планах вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Он уточнил, что повышение пенсий связано с дополнительными расходами бюджета. При этом сейчас в России не хватает рабочих рук, а на пенсию уходят высококвалифицированные специалисты, которые нужны экономике.