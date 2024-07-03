Депутат Аксаков: заморозка пенсионных накоплений была ошибкой

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Заморозка пенсионных накоплений оказалась ошибкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

"Я считаю, что мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку. Поскольку было принято законодательное решение, все на это решение ориентировались, и начали формироваться негосударственные пенсионные фонды", – отметил депутат.

По словам парламентария, ожидалось, что фонды будут работать с денежными средствами, поступающими в организации.

"Потом вдруг неожиданно меняем правила игры. <…> Надо внимательно посмотреть, может быть, нам вернуться к тем правилам игры, которые действовали до 2014 года", – подчеркнул депутат.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Согласно поправкам, работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств.