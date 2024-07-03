СФ одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

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Совет Федерации одобрил закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает ТАСС. Изменения вносятся в закон "О страховых пенсиях".

Согласно поправкам, работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств.

Индексация пенсии в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и работающих пенсионеров.

Размер прибавки при равном стаже будет одинаковым, а для расчета ее суммы за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды с 2016 по 2024 год. Данная мера затронет 7,87 миллиона человек.

При этом недополученная за 8 лет пенсия работающим пенсионерам не пропадает. Ее восстановят, когда пенсионер будет выходить на заслуженный отдых. Пенсии подобной категории пенсионеров проиндексируют с максимально положенной суммы. Кроме того, с 2025 года пенсии им будут повышать дважды в год: на уровень инфляции с 1 февраля и на уровень роста зарплаты с 1 апреля.