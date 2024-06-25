Вице-премьер Голикова: минимальное увеличение пенсии после индексации будет 1 300 рублей

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Минимальное увеличение пенсии после индексации в среднем должно составить 1 300 рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время пленарного заседания Госдумы. Об этом пишет РИА Новости.

В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что пенсии для 7,8 миллиона работающих пенсионеров проиндексируют с 1 февраля 2025 года. Он поручил Голиковой взять выполнение поставленных задач на личный контроль.

Глава Минтруда Антон Котяков подчеркнул, что индексация пенсии в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и работающих пенсионеров.

В свою очередь, депутат ГД Андрей Исаев рассказал, что недополученная за восемь лет пенсия работающим пенсионерам не пропадает. Ее восстановят, когда пенсионер будет выходить на заслуженный отдых. Исаев дополнил, что выплаты подобной категории пенсионеров проиндексируют с максимально положенной суммы.

21 июня кабмин РФ поддержал законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Его предложили депутаты фракции "Единая Россия".