Экономист Иванова-Швец рассказала о прожиточном минимуме пенсионеров в этом году

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Прожиточный минимум российского пенсионера составляет 13 290 рублей в 2024 году. Он увеличился более чем в два раза за 10 лет, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

"Реальный размер пенсии рассчитывается по установленной формуле, где учитывается количество заработанных пенсионных баллов и добавляется фиксированная часть (8 134,88 рубля в 2024 году). В зависимости от количества заработанных баллов будет установлен и размер страховой пенсии", – рассказала она.

Эксперт отметила, что размер пенсии не может быть меньше прожиточного минимума. Согласно нормативным актам, каждый год устанавливается размер прожиточного минимума для отдельных россиян, включая пенсионеров.

Если в этом году пенсия будет ниже прожиточного минимума, то гражданам доплатят из регионального или федерального бюджета, добавила экономист.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко назвал 7 способов увеличения будущей пенсии. В первую очередь, отметил Щербаченко, для получения достойной пенсии следует работать только официально. Увеличить последующие выплаты можно путем покупки стажа и пенсионных баллов.

В качестве еще одной меры эксперт назвал самостоятельные накопления на старость. По его словам, граждане уже сейчас могут копить средства, открыть инвестиционный или брокерский счет.

