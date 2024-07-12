Путин назвал справедливым возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Индексация пенсий для работающих пенсионеров – это справедливое и давно назревшее решение. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

На встрече Беглов передал президенту России слова благодарности от работающих пенсионеров, которых, по его словам, в городе около 400 тысяч человек.

"Решение давно созрело, и нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно говорили", – приводит слова Путина ТАСС.

Президент России подчеркнул, что индексация пенсий работающим пенсионерам давно изучалась правительством.

"Хорошо, что именно в Петербурге мы к этому еще раз вернулись и приняли окончательное решение", – поделился российский лидер.

Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам 8 июля этого года. С 1 января 2025 года пенсионеры, продолжающие работать, начнут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, который будет установлен на 31 декабря 2024 года.

Депутат Госдумы Андрей Исаев ранее подчеркивал, что пенсии данной категории граждан будут проиндексированы с максимально положенной им суммы. При этом начиная с 2025 года их пенсии будут повышаться дважды в год: на уровень инфляции с 1 февраля и на уровень роста зарплаты с 1 апреля. Данная мера коснется 7,87 миллиона работающих россиян пенсионного возраста.

