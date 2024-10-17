Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Выход № 3 со станции метро "Царицыно" будет временно закрыт с 19 октября, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным ведомства, это связано с началом нового этапа строительства станции Царицыно МЦД-2.

"Наша задача – сделать так, чтобы путь до платформы и пересадки оставались понятными и доступными. Для этого мы продумали и организовали новые маршруты", – подчеркнули в Дептрансе.

Тем, кто приезжает со стороны Подольска, рекомендуется переходить по временному пешеходному мосту, выходить на Каспийскую улицу и направляться к выходу из метро № 2. Помимо этого, можно пройти через павильон у здания вокзала и перейти через старый пешеходный мост.

Для удобства пассажиров на время закрытия выхода власти открыли временный пешеходный мост, увеличили количество турникетов, установили дополнительную кассу и автоматы по продаже билетов.

Помимо этого, на Каспийской улице расширили тротуар, между выходом № 2 и ограждением увеличили проход до 4 метров, разработали и разместили подробную навигацию, сделали дополнительный спуск с временного моста к турникетам, организовали дополнительный сход с платформы из Москвы и расширили лестницу к турникетам.

Чтобы новые маршруты стали понятными и привычными, на станции работают дежурные сотрудники.

Ранее сообщалось, что подземный вестибюль возведут и еще две платформы отремонтируют в рамках реконструкции станции Царицыно второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

На данный момент проводятся монолитные работы по организации выходов из вестибюлей № 3 и 4, а также продолжается строительство перекрытия в тоннеле. В августе готовность объекта оценивалась на 23%.

После реконструкции станции у жителей районов Царицыно и Бирюлево Восточное появится современная транспортная инфраструктура. Кроме того, для пассажиров объединят станцию Царицыно МЦД-2 с одноименной станцией метро и сделают проход к музею-заповеднику "Царицыно".