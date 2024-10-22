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22 октября, 10:15

Транспорт

"Мой район. Новости": на станции метро "Царицыно" закрылся третий выход

"Мой район. Новости": на станции метро "Царицыно" закрылся третий выход

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На станции метро "Царицыно" закрылся третий выход. Это связано со строительством одноименного городского вокзала. Сейчас рабочие сооружают подземный вестибюль с тоннелем. После открытия нового транспортного узла пересадки станут быстрее и комфортнее. Кроме того, ожидать поезд пассажиры смогут в просторной зоне со всеми удобствами.

На время закрытия третьего выхода для пассажиров организовали другие маршруты. Пересесть с метро на МЦД и обратно теперь можно через выход номер два. Для этого нужно пройти по временному пешеходному мосту.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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