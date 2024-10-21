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Новости

21 октября, 17:25

Город

"Мой район. Новости": круглогодичные ярмарки выходного дня оформили в едином стиле

"Мой район. Новости": круглогодичные ярмарки выходного дня оформили в едином стиле

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Круглогодичные ярмарки выходного дня стали заметнее для посетителей. Их фасады теперь оформлены в едином стиле и напоминают волну. Специалисты преобразили уже 28 павильонов.

На торговых площадках продают овощи, фрукты, мясо, молоко и другие товары отечественных производителей. Всего свою продукцию предлагают фермеры из более чем 20 регионов страны.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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