ТАСС: не менее 12 человек погибли в ДТП с автобусом в Индии

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В центральном индийском штате Махараштра произошло ДТП с автобусом и мотоциклом, в результате которого погибли не менее 12 человек. Еще более 20 человек получили травмы, пишет ТАСС со ссылкой на полицию региона.

Известно, что в автобусе находились 35 человек. Он перевернулся после того, как водитель попытался избежать столкновения с мотоциклом. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу.

Ранее более 35 иностранных туристов пострадали в ДТП с участием автобуса в Египте. Автобус перевернулся в Рас-Сидре. Среди пострадавших были россияне, а также туристы из Украины, Казахстана и Азербайджана.

Также более 10 человек погибли в результате наезда автобуса на детей около входа в школу в китайской провинции Шаньдун. Школьный автобус наехал на учеников, которые находились на обочине. Предварительно, ДТП произошло из-за потери водителем управления.