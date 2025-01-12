Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР достигло 29

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число пострадавших в результате аварии с межрегиональным пассажирским автобусом в Иловайске в ДНР возросло до 29. Троих человек госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Врачи диагностировали у всех пострадавших травмы легкой и средней тяжести. Медики оказали им амбулаторную помощь.

Среди пострадавших было трое детей. При этом все, кому потребовалась госпитализация, оказались взрослыми, уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, водитель автобуса Краснодар – Донецк мог потерять контроль над управлением, отметили в пресс-службе МВД по региону. Мужчина не учел дорожные и погодные условия и двигался не на безопасной скорости.

Авария произошла в воскресенье, 12 января. Автобус опрокинулся, в нем находились 37 пассажиров. В результате произошедшего погибли три человека. К устранению последствий дорожной аварии привлекли 13 специалистов и три единицы техники МЧС.