Женщина-пешеход погибла в результате ДТП с автобусом в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

В ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге погибла женщина-пешеход, которая находилась на тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

"По предварительным данным, водитель автобуса 147-го маршрута по неустановленной причине не справился с управлением, совершил столкновение с семью автомобилями с последующим выездом на тротуар", – цитирует ведомство РИА Новости.

Как отмечает полиция, общее число пострадавших еще уточняется. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть человека, уточнили в пресс-службе.

В свою очередь, региональная прокуратура организовала проверку по факту аварии. Там уточнили, что, предварительно, автобус совершил наезд на остановку общественного транспорта.

Ведомство установит причины и условия, которые способствовали произошедшему, и даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения при организации пассажирских перевозок.

"Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий", – подчеркивала прокуратура.

О дорожном происшествии стало известно 28 февраля. Инцидент произошел примерно в 15:23 на Варшавской улице.

За день до этого аналогичный инцидент случился в Нижнем Новгороде. Там два человека погибли из-за ДТП с автомобилем, который влетел в остановку общественного транспорта.

