DPA: подозреваемый в наезде на толпу в Мангейме действовал один

Фото: mannheimer-morgen.de

Подозреваемый в наезде на толпу в Мангейме на юго-западе Германии, предположительно, является гражданином ФРГ. Он действовал в одиночку, сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники в органах безопасности.

По данным агентства, в настоящий момент подозреваемый находится в больнице с травмами. Предположительно, уточняет DPA, из-за ДТП пострадали от 5 до 10 человек.

Автомобиль наехал на толпу в Мангейме 3 марта. Ранее правоохранители указывали, что пострадали 25 человек, травмы еще 15 пострадавших оценивались как тяжелые. Кроме того, писали СМИ, минимум двое погибли.

Виновник аварии задержан. Полицейские посоветовали местным гражданам избегать поездок в центр города.