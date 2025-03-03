DPA: подозреваемый в наезде на толпу в Мангейме действовал один

03 марта, 17:33Происшествия
Фото: mannheimer-morgen.de
Подозреваемый в наезде на толпу в Мангейме на юго-западе Германии, предположительно, является гражданином ФРГ. Он действовал в одиночку, сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники в органах безопасности.
По данным агентства, в настоящий момент подозреваемый находится в больнице с травмами. Предположительно, уточняет DPA, из-за ДТП пострадали от 5 до 10 человек.
Автомобиль наехал на толпу в Мангейме 3 марта. Ранее правоохранители указывали, что пострадали 25 человек, травмы еще 15 пострадавших оценивались как тяжелые. Кроме того, писали СМИ, минимум двое погибли.
Виновник аварии задержан. Полицейские посоветовали местным гражданам избегать поездок в центр города.
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