Bild: минимум 2 человека погибли в результате наезда на толпу в немецком Мангейме

Фото: mannheimer-morgen.de

Минимум 2 человека погибли в результате наезда автомобиля на толпу в Мангейме на западе Германии, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в полиции.

По данным правоохранителей, из-за наезда пострадали 25 человек. Травмы 15 пострадавших в аварии медики оценивают как тяжелые.

ДТП произошло в районе Парадеплатц 3 марта. Правоохранители уже задержали виновника аварии.

Немецкое издание Mannheimer Morgen уточняло, что на месте происшествия работали спасательные службы. Кроме того, сотрудники полиции посоветовали местным гражданам избегать поездок в центр города.