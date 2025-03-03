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03 марта, 16:11

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Bild: минимум 2 человека погибли в результате наезда на толпу в немецком Мангейме

Минимум 2 человека погибли из-за наезда на толпу в немецком Мангейме – СМИ

Фото: mannheimer-morgen.de

Минимум 2 человека погибли в результате наезда автомобиля на толпу в Мангейме на западе Германии, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в полиции.

По данным правоохранителей, из-за наезда пострадали 25 человек. Травмы 15 пострадавших в аварии медики оценивают как тяжелые.

ДТП произошло в районе Парадеплатц 3 марта. Правоохранители уже задержали виновника аварии.

Немецкое издание Mannheimer Morgen уточняло, что на месте происшествия работали спасательные службы. Кроме того, сотрудники полиции посоветовали местным гражданам избегать поездок в центр города.

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