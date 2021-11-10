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12:02

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Врач предостерегла россиян от использования черного перца в борьбе с коронавирусом

Волшебный продукт? Поможет ли черный перец в борьбе с коронавирусом
общество эксклюзив

Фото: Depositphotos/sommaill

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 рассказала, что употребление черного перца не только не поможет в борьбе с COVID-19, но еще и может навредить организму.

Ранее ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера выяснили, что распространение коронавируса может блокировать вещество пиперин, содержащееся в черном перце. Предполагается, что оно способно изменять свойства вирусной липидной оболочки. Это в свою очередь является препятствием для SARS-CoV-2, из-за которого он не может сливаться с мембранами клеток человека и далее распространяться.

Тут надо очень четко разграничивать теоретические свойства веществ и их практическое применение. То, что в пробирке в определенной дозировке происходит воздействие на размножение коронавируса, не значит, что если мы засыпем себе слизистые оболочки носа перцем, то будем защищены от заболевания.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

По словам терапевта, вероятно, в будущем на основании этих данных ученые смогут создать лекарственные препараты, блокирующие распространение вируса. Поэтому свои пищевые привычки менять не стоит, подчеркнула она. "Ни в коем случае нельзя есть перец ложками. Во-первых, это не поможет, во-вторых, может вызвать гастрит", – предупреждает врач.

По словам Чернышовой, сейчас не существует продуктов, которые могут блокировать распространение коронавируса. На сегодняшний день единственный способ остановить пандемию – это вакцинировать достаточное количество населения, продолжает специалист. Когда-то этот же способ помог в борьбе с полиомиелитом и дифтерией, заключила она.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что недосып и стресс снижают защиту от COVID-19. К этому списку он также отнес состояние слизистой носа и избыточный вес. Указанные факторы делают организм восприимчивым к инфекциям, полагает Тимаков.

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