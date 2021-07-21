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Врач предостерегла от использования экстракта полыни против коронавируса

Пилюля от COVID-19: поможет ли настойка полыни в борьбе с коронавирусом
медицина общество эксклюзив

Фото: depositphotos/Kazmulka

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 предостерегла россиян от использования экстракта полыни в борьбе с коронавирусом.

Ранее ученые из Германии и Дании пришли к выводу, что вещество артемизинин, содержащееся в полыни, способно подавлять вирус SARS-CoV-2. На человеческих клетках они проверили воздействие артемизинина и его производных – артесуната, артеметера и экстракта полыни однолетней.

Выяснилось, что все четыре соединения способны успешно подавлять коронавирус. Однако вещества, по мнению ученых, обладают маленьким терапевтическим окном, то есть могут помочь только непосредственно после попадания инфекции в организм.

"Эти заявления звучат обнадеживающе... Действующее вещество должно быть выделено, и на основе него создан лекарственный препарат. Но надо понимать, что до того, как этот препарат попадет на прилавки, пройдет время, потому что он испытывается определенным образом в течение нескольких лет", – сказала Чернышова.

Вместе с тем, по словам врача, из этой новости не следует делать вывод, что сейчас нужно срочно бежать в аптеку и скупать настойку полыни. Самолечения быть не должно, подчеркнула специалист.

Никакого эффекта не будет. К тому же в самом экстракте может быть недостаточная концентрация вещества, о котором говорят ученые, чтобы оно подействовало. Возможно, его вообще можно будет вводить только в виде укола, возможно, на его основе нужно будет сделать другое, более активное вещество. То есть пока ученые только присматриваются.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Чернышова предостерегла не только от употребления настойки полыни в борьбе с COVID-19, но и от ее заваривания и последующего приема дома, поскольку это может привести к отравлению.

"Не факт, что в живой полыни этого вещества столько, что оно может оказать действие. А между тем передозировать и отравиться экстрактом полыни очень легко. Совершенно не доказано, что если мы будем есть полынь, заваривать или настаивать, что именно это вещество, которое ученые выделили, останется активным, дойдет до легочной ткани и поборет коронавирус", – добавила эксперт.

Более того, мы не знаем, как это все на живой организм подействует, потому что воздействие на культуру клеток (при исследовании. – Прим. ред.) – это одна история, а взаимодействие с живым организмом – другая. Может, у нас печень это вещество сразу разложит на составляющие.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Ранее канадские ученые выяснили, что витамин D не защищает от коронавируса. До этого ряд исследователей рассматривали его в качестве средства для облегчения симптомов COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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