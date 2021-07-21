Врач предостерегла от использования экстракта полыни против коронавируса

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 предостерегла россиян от использования экстракта полыни в борьбе с коронавирусом.
Ранее ученые из Германии и Дании пришли к выводу, что вещество артемизинин, содержащееся в полыни, способно подавлять вирус SARS-CoV-2. На человеческих клетках они проверили воздействие артемизинина и его производных – артесуната, артеметера и экстракта полыни однолетней.
Выяснилось, что все четыре соединения способны успешно подавлять коронавирус. Однако вещества, по мнению ученых, обладают маленьким терапевтическим окном, то есть могут помочь только непосредственно после попадания инфекции в организм.
"Эти заявления звучат обнадеживающе... Действующее вещество должно быть выделено, и на основе него создан лекарственный препарат. Но надо понимать, что до того, как этот препарат попадет на прилавки, пройдет время, потому что он испытывается определенным образом в течение нескольких лет", – сказала Чернышова.
Вместе с тем, по словам врача, из этой новости не следует делать вывод, что сейчас нужно срочно бежать в аптеку и скупать настойку полыни. Самолечения быть не должно, подчеркнула специалист.
Чернышова предостерегла не только от употребления настойки полыни в борьбе с COVID-19, но и от ее заваривания и последующего приема дома, поскольку это может привести к отравлению.
"Не факт, что в живой полыни этого вещества столько, что оно может оказать действие. А между тем передозировать и отравиться экстрактом полыни очень легко. Совершенно не доказано, что если мы будем есть полынь, заваривать или настаивать, что именно это вещество, которое ученые выделили, останется активным, дойдет до легочной ткани и поборет коронавирус", – добавила эксперт.
Ранее канадские ученые выяснили, что витамин D не защищает от коронавируса. До этого ряд исследователей рассматривали его в качестве средства для облегчения симптомов COVID-19.
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