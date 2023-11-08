Диетолог назвала безопасное количество меда в день

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Употребление одной чайной ложки меда в день не навредит здоровью, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что в составе меда есть много полезных веществ, среди которых микро- и макроэлементы, различные ферменты.

"Как десерт чайную ложку в день можно употребить. От этого будет только польза – он обладает успокаивающим, разогревающим действием", – сказала эксперт.



Елена Соломатина врач-диетолог Если увлекаться медом, то, кроме вреда, ничего хорошего не будет. Мед – это все равно тот же сахар. Если есть его слишком много, может развиться инсулинорезистентность, сахарный диабет и ожирение.

"Есть люди, которые полностью отказываются от сахара и при этом едят много меда по несколько раз в день. И они не понимают, почему у них зашкаливает сахар, растет вес. Просто нужно понимать, что мед содержит много сахара и калорий", – пояснила Соломатина.

Ранее россиянам рассказали, что липовый мед является самым полезным для здоровья. Он станет хорошим помощником в борьбе с простудой, обладает жаропонижающим действием и снимает боль в мышцах. К тому же липа хорошо успокаивает и поможет быстрее заснуть.