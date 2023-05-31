Врач назвала самый полезный мед

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Липовый мед считается самым полезным для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Липовый мед обладает жаропонижающим действием и может помочь при простуде. "Он работает как аспирин и ибупрофен. Конечно, не в такой сильной степени, но тем не менее. Также липовый мед – это хорошее болеутоляющее. Он снимает боль в мышцах и костях, когда ломит тело при болезни", – отметила специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Липа сама по себе хорошо успокаивает. Поэтому после чая с липовым медом отлично засыпается.

По словам диетолога, на втором месте находится акациевый мед. "В нем меньше всего сахара. Поэтому акациевый мед не так вреден людям, у кого есть склонность к повышению глюкозы в крови. Но это не значит, что его можно есть ложками. Нужно помнить, что любой мед содержит сахар, поэтому увлекаться им не стоит", – предупредила Соломатина.

На третье место по полезности специалист поставила гречишный мед, который содержит много железа и аминокислот. "Конечно, там железо в другой, негемовой форме (не входит в состав гемоглобина. – Прим. ред.), но тем не менее это тоже будет полезно. Гречишный мед хорошо укрепляет иммунную систему, дает энергию организму", – заключила эксперт.

Ранее была названа норма употребления меда. В частности, тем, кто страдает от диабета, ожирения и других схожих недугов, рекомендуется съедать не больше чайной ложки этого лакомства в день. Если речь идет о молодых и спортивных людях, то для них норма меда несколько больше. В день допускается употреблять две-три чайные ложки.

