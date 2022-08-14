Диетолог рассказала о максимально допустимой порции меда в сутки

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Людям, страдающим рядом заболеваний, следует употреблять не более одной чайной ложки меда в сутки, при этом здоровые люди молодого возраста могут съедать до двух-трех чайных ложек в день, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. Об этом сообщает ТАСС.

"Людям с ожирением, диабетом, атеросклерозом, гипертонией и так далее нужно есть мед очень осторожно, не больше чайной ложки в день. Если человек молодой, спортивный, энергичный, то может побольше, две-три чайные ложки в день", – сказал он.

По словам Гинзбурга, главный риск, который несет употребление меда, заключается в высоком содержании сахара. Кроме того, мед может спровоцировать аллергию у человека любого возраста.

"Людям с аллергической настроенностью, даже если у них нет аллергии на мед, есть мед следует очень осторожно. Половину чайной ложки в день", – добавил Гинзбург.

Помимо этого, в составе меда содержатся раздражающие желудок элементы и различные кислоты, которые могут стать причиной развития гастрита или язвенной болезни. Однако мед полезен при простудных заболеваниях и истощении, поскольку богат биоактивными веществами и быстрыми углеводами, которые дают организму энергию, заключил специалист.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что многие россияне употребляют мед каждый день, не подозревая, что у них может быть скрытая непереносимость этого продукта. Она пояснила, что употребление продуктов при скрытой непереносимости приводит к снижению иммунитета и к различным проблемам со здоровьем.