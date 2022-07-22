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Москва 24

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Общество

17:25

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Диетолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять медом

"Буквально чайная ложечка": кому не стоит злоупотреблять медом
обществоедаэксклюзив

Фото: depositphotos/grafvision

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в разговоре с Москвой 24 посоветовала не есть много меда людям с сахарным диабетом и лишним весом. Помимо этого, мед противопоказан детям первого года жизни.

"Мы должны помнить, что мед также относится к добавленным сахарам, то есть он по калорийности очень близок к обычному сахару. Важно контролировать количество меда, поскольку избыток будет повышать калорийность рациона в целом", – говорит специалист.

Некоторые люди с сахарным диабетом считают, что мед как будто бы может заменить сахар, как будто это будет лучшая альтернатива. На самом деле это не так: он так же содержит калории и простые углеводы.
Наталья Круглова
врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

По этой причине людям с сахарным диабетом и лишним весом лучше употреблять мед в ограниченном количестве, продолжает эксперт.

"Его можно использовать, но очень мало. Буквально чайная ложечка в день, добавляя куда-то в еду, например в творог. Или же добавлять в кашу, где есть еще пищевые волокна, которые будут замедлять усвоение меда", – добавляет она.

Поскольку мед может вызвать реакцию у тех, кто предрасположен к аллергии, им тоже стоит употреблять этот продукт с осторожностью. Кроме того, мед не рекомендуется давать детям в первый год жизни, так как он может спровоцировать развитие кишечных заболеваний, подчеркивает эксперт.

Мед никак термически не обрабатывается. Для детей старшего возраста это не будет иметь значения, потому что в общем-то иммунная система у них сформирована и адекватно реагирует. А вот для детей первого года мед все-таки мы не используем в питании.
Наталья Круглова
врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Писарева порекомендовала в качестве сахарозаменителей использовать сироп топинамбура, а также эритрит или эритритол, то есть сахар из винограда.

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