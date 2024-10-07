Врач Казачкова: квашеная капуста и ягоды помогут укрепить иммунитет осенью

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Квашеная капуста содержит полезные бактерии и витамин C, в то время как ягоды даже в замороженном виде богаты полезными для организма витаминами, отметила врач-эндокринолог Екатерина Казачкова в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, осенью стоит обратить внимание на сезонные фрукты, такие как айва, груша и гранат. Эти фрукты не только вкусны, но и полезны. Например, гранат способен укреплять организм и проявляет антиоксидантные свойства.

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и укрепления иммунитета важно обеспечить организм омега-3 жирными кислотами, которые есть в жирной рыбе, льняном и рапсовом маслах и грецких орехах, напомнила врач.

В свою очередь, кисломолочные продукты богаты пробиотиками и смогут поддержать микрофлору кишечника.

"Осенью особенно важно включать в рацион сезонные овощи, богатые антиоксидантами. Они помогают организму бороться со свободными радикалами и укрепляют защитные силы", – отметила Казачкова.

Врач подчеркнула, что один из главных секретов укрепления иммунитета осенью заключается не только в том, что человек ест, но и в том, как он это делает. Важно наслаждаться процессом, создавая из приема пищи ритуал.

Специалист предложила утром пить теплый напиток из айвы с медом и корицей. На обед можно приготовить салат из свежих овощей, добавив в него квашеную капусту и заправив льняным маслом. А на ужин запечь грушу с орехами и йогуртом.

Эндокринолог также напомнила, что укрепление иммунитета – это образ жизни. Поэтому употребление полезных продуктов должно стать привычкой.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что овощи, фрукты, ягоды, цельнозерновые крупы, кисломолочные продукты и достаточное потребление воды поможет снизить риск развития рака кишечника. Клетчатка, которая содержится в этих продуктах, помогает очищать кишечник, служит кормом для полезных бактерий и поддерживает иммунную систему.