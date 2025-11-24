Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 08:40

Общество

Роспотребнадзор взял на контроль первый случай смерти от птичьего гриппа H5N1

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о первом в мире случае заражения вирусом птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инфицирование с последующей смертью произошло в США. Как уточнили в федеральной службе, случай заражения этим подтипом стал не только первым в этой стране, но и в мире.

"При этом данный вирус относится к той же кладе, что и широко циркулирующий вирус гриппа H5N1, – к кладе 2.3.4.4b", – пояснили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что H5N5 часто обнаруживают у птиц, живущих в некоторых странах Европы, а также в США и Канаде. Кроме того, в 2025 году инфицирование регистрировалось и среди млекопитающих, что свидетельствует о сохраняющемся риске межвидового перехода вируса.

В Роспотребнадзоре заверили, что специалисты постоянно контролируют ситуацию с зоонозными инфекциями в России. В частности, научные организации ведомства активно участвуют в глобальной сети мониторинга межвидового перехода вирусов гриппа и углубленно изучают их эпидемическую и пандемическую угрозу.

"В рамках текущего мониторинга проводится наблюдение за состоянием здоровья и лабораторное обследование лиц, работающих с птицей", – заключили в надзорном ведомстве.

В настоящее время эксперты Роспотребнадзора продолжают следить за вспышкой лихорадки денге на территории Нигерии. Несмотря на отсутствие риска распространения болезни в России, ведомство призвало туристов соблюдать меры профилактики в эндемичных регионах.

Кроме того, федеральная служба разработала высокочувствительную тест-систему для диагностики лихорадки денге. С ее помощью медики при необходимости смогут быстро определить причину заболевания.

Читайте также


общество

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика