Роспотребнадзор взял на контроль первый случай смерти от птичьего гриппа H5N1

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о первом в мире случае заражения вирусом птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инфицирование с последующей смертью произошло в США. Как уточнили в федеральной службе, случай заражения этим подтипом стал не только первым в этой стране, но и в мире.

"При этом данный вирус относится к той же кладе, что и широко циркулирующий вирус гриппа H5N1, – к кладе 2.3.4.4b", – пояснили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что H5N5 часто обнаруживают у птиц, живущих в некоторых странах Европы, а также в США и Канаде. Кроме того, в 2025 году инфицирование регистрировалось и среди млекопитающих, что свидетельствует о сохраняющемся риске межвидового перехода вируса.

В Роспотребнадзоре заверили, что специалисты постоянно контролируют ситуацию с зоонозными инфекциями в России. В частности, научные организации ведомства активно участвуют в глобальной сети мониторинга межвидового перехода вирусов гриппа и углубленно изучают их эпидемическую и пандемическую угрозу.

"В рамках текущего мониторинга проводится наблюдение за состоянием здоровья и лабораторное обследование лиц, работающих с птицей", – заключили в надзорном ведомстве.

В настоящее время эксперты Роспотребнадзора продолжают следить за вспышкой лихорадки денге на территории Нигерии. Несмотря на отсутствие риска распространения болезни в России, ведомство призвало туристов соблюдать меры профилактики в эндемичных регионах.

Кроме того, федеральная служба разработала высокочувствительную тест-систему для диагностики лихорадки денге. С ее помощью медики при необходимости смогут быстро определить причину заболевания.