Владимир Путин подведет итоги года в ходе прямой линии

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин подведет итоги года в ходе совмещенных прямой линии и пресс-конференции. Мероприятие пройдет в Гостином Дворе и начнется в 12:00 19 декабря.

Ведущими программы "Итоги года с Владимиром Путиным" станут журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин. Задать свои вопросы смогут около 600 сотрудников СМИ, включая иностранных журналистов.

Кроме того, россияне могут направить свое обращение к президенту – прием вопросов продолжится до конца мероприятия. По последним данным, на прямую линию с Путиным поступило свыше 2,5 миллиона сообщений. Лидерами по числу обращений стали Москва и Санкт-Петербург.

Чаще всего россияне звонят в call-центр программы для решения социальных вопросов. Кроме того, граждане обращаются по поводу дорожных вопросов или проблем с ЖКХ.

Сообщения от россиян принимаются через мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", через чат-бот мессенджера МАХ.

