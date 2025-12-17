Вейпы и баннеры будут запрещены на прямой линии с Путиным

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Вейпы, баннеры и флаги попали в число предметов, запрещенных на мероприятии "Итоги года с Владимиром Путиным", которое совмещает прямую линию и пресс-конференцию российского лидера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы для СМИ.

Отдельно журналистов попросили не использовать плакаты больше формата А4, чтобы не мешать фотографам и операторам. Также на мероприятие нельзя будет пронести продукты, бутылки, контейнеры, громоздкие предметы, фонарики, лазерные указки, воздушные змеи, шары, гироскутеры, электросамокаты и велосипеды. Кроме того, на площадку не пустят лиц с животными.

Традиционно, как и для любых других массовых мероприятий, нельзя брать с собой оружие, взрывчатку, пиротехнику, средства маскировки, бронежилеты, алкоголь и наркотики. Также запрещены любые материалы, включая одежду и печатную продукцию, которые могут кого-то оскорбить или в целом противоречат нормам общественного порядка.

Гражданам разрешат взять с собой лекарства в заводской упаковке, салфетки, религиозные книги для личного пользования. Кроме того, присутствующие смогут послушать мероприятие на английском языке при помощи устройств синхронного перевода. Возможность задать свой вопрос Путину получат, в том числе, зарубежные журналисты из дружественных и недружественных стран.

Мероприятие "Итоги года с Владимиром Путиным" начнется в пятницу, 19 декабря, в 12:00 по московскому времени. Прием вопросов открылся с 15:00 4 декабря и продлится до окончания мероприятия.

Обращения принимаются через мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Текстовые и видеовопросы президенту можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также данной функцией можно воспользоваться в чат-боте мессенджера МАХ.

По последним данным, на прямую линию поступило более 1,6 миллиона сообщений. Всего было зарегистрировано 702 тысячи звонков, 327 тысяч вопросов через MAX и 262 тысячи обращений посредством СМС.

