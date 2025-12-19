СФ одобрил увеличение штрафов за нарушение правил перевозки детей

Фото: 123RF.com/epokrovsky

Сенаторы на заседании верхней палаты парламента одобрили закон, предусматривающий повышение штрафов за нарушения правил перевозки детей в автомобиле.

Согласно документу новые штрафы составляют:



для водителей – 5 тысяч рублей;

для должностных лиц – 50 тысяч рублей;

для юридических лиц – 200 тысяч рублей.

Водителей, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели (ИП), будут штрафовать по тарифу юридических лиц – 200 тысяч рублей. Если же за рулем такси окажется самозанятый без статуса ИП, его оштрафуют как должностное лицо – 50 тысяч рублей, а не как обычного водителя.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что автомобили такси экономкласса должны быть оборудованы минимум одним детским креслом, а комфорт-класса, комфорт-плюс и бизнес-класса – двумя.

Он отметил, что такие меры должны быть закреплены на законодательном уровне. Кроме того, в правила лицензирования необходимо включить обязательное требование по наличию в такси детских кресел.