Фото: kremlin.ru

В "европейском преступном мире" начался масштабный передел влияния, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с замороженными российскими активами.

"Воровской сходняк ("саммит Евросоюза") в Брюсселе принял ряд важных для уголовного мира решений. Они попали в так называемый брюссельский прогон, о котором ночью объявили есовские блатные", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, участники "сходки" испугались "гоп-стопа", то есть открытого похищения активов РФ, "запуганного ростовщика", депозитария Euroclear. Кроме того, "блатные" из Европейского союза (ЕС) признали старшинство США, возразивших против "гоп-стопа".

"Авторитет американских законников оказался существенно выше, чем желание брюссельских сявок самостоятельно поехать на гастроли", – отметил зампред Совбеза РФ.

При этом "брюссельские воры" не отказались от ограбления или кражи, которая может произойти в дальнейшем. Тем не менее на данный момент "брюссельская кодла" временно залегла на дно. Также приглашенные из других европейских стран отказались от взносов в "общак" для поддержки "киевских крыс", сказал Медведев.

"Ни ложкомойник (немецкий канцлер Фридрих. – Прим. ред.) Мерц, ни плечевая люська (лидер Франции Эммануэль. – Прим. ред.) Макрон, хотя и планировали устроить большой скандал ("хипеш"), так и не смогли продавить своих решений на состоявшемся ночью брюссельском сборище", – резюмировал зампред Совбеза России.

Участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли прийти к окончательному соглашению об экспроприации замороженных российских активов, из-за чего финансирование Украины в размере 90 миллиардов евро будет осуществляться из бюджета Евросоюза. При этом Венгрия, Словакия и Чехия юридически отказались финансировать Киев на эту сумму.

После этого Макрон выразил мнение, что европейским лидерам было бы полезно возобновить диалог с Владимиром Путиным. По мнению СМИ, итоги саммита говорят о политическом крахе канцлера Германии, а также председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

