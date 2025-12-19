Форма поиска по сайту

19 декабря, 08:08

Политика

Глава РФПИ назвал победой возможную отмену схемы использования активов РФ для Украины

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил на своей странице в социальной сети X, что отказ от незаконного использования Евросоюзом (ЕС) замороженных активов России для помощи Украине станет крупной победой для права и здравого смысла.

Он также подчеркнул, что прекращение этой практики будет позитивным событие и для голосов разума в Европе.

19 декабря стало известно, что участники саммита Евросоюза в Брюсселе не смогли прийти к окончательному соглашению об экспроприации замороженных российских активов.

В связи с этим финансирование Украины в размере 90 миллиардов евро будет осуществляться из бюджета ЕС. Помимо этого, были продлены все ранее введенные антироссийские санкции.

Вместе с тем европейские лидеры поручили Еврокомиссии продолжить разработку необходимых инструментов для экспроприации активов РФ. Кроме того, Евросоюз оставляет за собой право использовать российские активы для финансирования займа для Украины.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен добавила, что теперь разблокирование замороженных в ЕС активов РФ будет возможно, только если за это проголосует большинство стран Евросоюза, то есть 60% государств (16 из 27).

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уточнил, что европейские страны будут сохранять российские активы замороженными до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине.

"Деньги 24": эксперт рассказал, как Россия ответила на угрозу ЕС конфискации активов

политикаэкономика

