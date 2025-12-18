Адвокат Лурье рассказала, что Долина все еще проживает в проданной квартире

Фото: TACC/NEWS.ru/Алексей Белкин

Певица Лариса Долина пока не съехала с квартиры, право собственности на которую осталось за покупательницей Полиной Лурье. Об этом РИА Новости заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Она добавила, что после заседания в Верховном суде с Лурье никто не связывался. 25 декабря Мосгорсуд должен рассмотреть вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, однако до этого артистка может съехать добровольно, отметила Свириденко.

Певица стала жертвой мошенников в прошлом году. Артистку убедили продать квартиру, а вырученные от сделки средства и другие деньги перевести на "безопасный счет".

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование дела завершилось в июле этого года. Четырех фигурантов приговорили к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы, а также назначили им штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Долина смогла оспорить сделку о продаже квартиры Лурье. За певицей было сохранено право собственности, после чего она подверглась массовой критике.

В Верховный суд поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций. Для оспаривания сделки были истребованы материалы дела.

В итоге ВС пересмотрел дело и признал право собственности на квартиру за Лурье. Долина должна покинуть жилье. Мосгорсуд рассмотрит вопрос о ее принудительном выселении 25 декабря.