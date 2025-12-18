Суд арестовал мужчину, пришедшего в костюме Человека-паука на процесс по делу Долиной

Фото: телеграм-канал SHOT

Пресненский районный суд Москвы арестовал мужчину, который пришел в костюме Человека-паука к Верховному суду (ВС) России во время процесса по делу певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный орган.

Согласно решению суда, его признали виновными по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению представителя власти"). Поэтому суд назначил мужчине административный арест сроком на 15 суток. Аналогичное решение было принято в отношении его сообщника.

Долина стала жертвой мошенников, которые уговорили ее продать квартиру и перевести им вырученные средства и другие деньги. В рамках уголовного дела о мошенничестве суд приговорил 4 фигурантов к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы, а также назначил им штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

В итоге певица смогла оспорить сделку о продаже квартиры Полине Лурье и сохранить право собственности, но это вызвало общественный резонанс. Позже в ВС России поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной.

Затем выяснилось, что мошенники отправляли певице снимок поддельного паспорта, в который была вклеена фотография актера Тома Холланда, известного по роли Человека-паука.

Верховный суд рассматривал жалобу 16 декабря. В это время у здания суда собралась толпа людей, включая мужчину в костюме Человека-паука. Свой вид он объяснил перформансом, направленным на поддержку одной из сторон процесса. Позже его задержали вместе с сообщником.

В итоге суд признал право собственности на квартиру за Лурье. Долина должна покинуть жилье, иначе Мосгорсуд рассмотрит вопрос о ее принудительном выселении.

