Новости

Новости

18 декабря, 15:41

Общество

Маргарите Симоньян присвоено звание "Почетный гражданин города Краснодара"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российской журналистке Маргарите Симоньян присвоили звание "Почетный гражданин города Краснодара". Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал главы губернатора края Вениамина Кондратьева.

"Это действительно заслуженное признание", – отметил он.

Кондратьев добавил, что знает Симоньян как человека с непоколебимыми принципами и высоким уровнем профессионализма. Губернатор напомнил, что главред RT родилась, училась и начинала карьеру в Краснодаре.

По словам главы региона, в работе журналиста ощущается желание добиться правды и справедливости. Помимо этого, наблюдается ее глубокое погружение в тему.

Кондратьев также обратил внимание на то, что Симоньян до сих пор остается неравнодушной к Краснодару, в том числе она активно реагирует на происходящее в регионе и искренне заботится о судьбе города.

"Мы всегда рады видеть тебя (Симоньян. – Прим. ред.) дома, на кубанской земле!" – подытожил губернатор.

Ранее газета Financial Times включила Симоньян в список 11 наиболее влиятельных людей 2025 года в разделе "Лидеры". Указано, что она является самым преданным посланником Владимира Путина.

Вместе с тем газета привела слова журналистки, по мнению которой Запад, особенно превратившаяся в "разложившуюся империю" Великобритания, испытывает зависть к России.

"Интервью": Маргарита Симоньян – о современной журналистике

