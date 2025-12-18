Суд арестовал подростка, напавшего на школу в Одинцове

Фото: Москва 24

Подростка, который обвиняется в нападении на одинцовскую школу в подмосковном поселке Горки-2, арестовали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Тверской суд Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу", – указали в инстанции.

Нападение на школу, расположенную в Одинцовском округе Московской области, произошло 16 декабря. Один из учеников пришел в учреждение с ножом, напал на охранника и распылил перед ним газовый баллончик. После этого он ранил 10-летнего мальчика.

Ребенок скончался, а охранник был госпитализирован. Тело погибшего мальчика отправили на родину, в Таджикистан.

По факту нападения на школу было возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали, он признался в содеянном. По данным СМИ, подросток мог быть приверженцем деструктивного молодежного течения.

