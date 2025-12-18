Московский суд оштрафовал Twitch на 6 млн рублей

Фото: ТАСС/Zuma

Столичный суд оштрафовал стриминговый сервис Twitch, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.

В публикации отмечается, что Twitch Interactive, Inc. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей "Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи".

Компании предстоит выплатить 6 миллионов рублей, уточняется в публикации.

Ранее Таганский районный суд оштрафовал мессенджер Telegram, фотосервис Pinterest и Twitch. Каждая из платформ была обязана выплатить по 7 миллионов рублей. Компании были признаны виновными в неисполнении обязанностей по осуществлению мониторинга соцсети или принятию мер по ограничению доступа к информации.