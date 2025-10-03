Столичный суд оштрафовал Telegram, Pinterest и Twitch

Фото: depositphotos/andreyuu

Таганский районный суд привлек мессенджер Telegram, фотосервис Pinterest и стриминговую платформу Twitch к административной ответственности, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Указанные компании признаны виновными в неисполнении обязанностей по осуществлению мониторинга соцсети или принятию мер по ограничению доступа к информации. Каждую из платформ оштрафовали на 7 миллионов.

Ранее по аналогичной статье вынесли штраф соцсети TikТok. Компания должна будет выплатить 7 миллионов рублей. В свою очередь, американская корпорация Apple была признана виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации. Ей назначили штраф в 3,5 миллиона рублей.

До этого компанию Google оштрафовали на 7,1 миллиона рублей по статье о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете.