ЦОДД рекомендовал москвичам отложить поездки в центр города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей отложить поездки в центр Москвы на личном транспорте до 20:00 19 декабря в связи с возможными локальными ограничениями движения. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Для экономии времени в пути автомобилистам посоветовали пересесть на метро.

Помимо этого, водителей, которые будут использовать личный транспорт для поездок по городу, попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди идущих машин, а также не отвлекаться на телефон во время движения. Кроме того, их призвали распланировать маршруты заранее.

Вместе с тем ограничения продолжают действовать на участках улицы Плющева. Они введены из-за проведения инженерных работ. Для движения и парковки закрыта одна или две полосы, в зависимости от даты и времени. Меры будут актуальны до 30 января 2026 года.

