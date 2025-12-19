Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 07:25

Происшествия

Полиция США заявила, что профессора MIT Лурейру убил стрелявший в университете Брауна

Фото: nse.mit.edu

Представители полиции американского штата Род-Айленд назвали обвиняемого в стрельбе в Брауновском университете причастным к убийству профессора MIT-ядерщика Массачусетского технологического института (MIT), передает РИА Новости.

В полиции указали, что обвиняемый и профессор работали в области физики. Кроме того, они оба родом из Португалии.

Ранее власти США сообщали, что обвиняемым является 48-летний Клаудио Невис Валенти. В начале 2000-х он был аспирантом Брауновского университета. Последним местом его регистрации стало Майами, однако тело мужчины было найдено в штате Нью-Гэмпшир.

Профессор ядерной физики Нуно Лурейру скончался при нападении, которое произошло в его же доме в Бруклайн 15 декабря. Мужчина занимался изучением того, как появляются вспышки на Солнце. Он также искал способ получения чистой и почти безграничной энергии с помощью термоядерного синтеза, чтобы побороться с изменением климата.

За вклад в науку Лурейру получил много наград. Он также был включен в состав Американского общества физиков.

О стрельбе возле 7-этажного здания Barus & Holley, в котором находятся инженерный и физический факультеты, стало известно 14 декабря. В этот день в образовательном учреждении проходили выпускные экзамены.

В результате ЧП погибли 2 человека, еще 9 получили ранения. Президент университета Кристина Паксон добавила, что все пострадавшие, кроме одного, были студентами.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика