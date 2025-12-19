Полиция США заявила, что профессора MIT Лурейру убил стрелявший в университете Брауна

Фото: nse.mit.edu

Представители полиции американского штата Род-Айленд назвали обвиняемого в стрельбе в Брауновском университете причастным к убийству профессора MIT-ядерщика Массачусетского технологического института (MIT), передает РИА Новости.

В полиции указали, что обвиняемый и профессор работали в области физики. Кроме того, они оба родом из Португалии.

Ранее власти США сообщали, что обвиняемым является 48-летний Клаудио Невис Валенти. В начале 2000-х он был аспирантом Брауновского университета. Последним местом его регистрации стало Майами, однако тело мужчины было найдено в штате Нью-Гэмпшир.

Профессор ядерной физики Нуно Лурейру скончался при нападении, которое произошло в его же доме в Бруклайн 15 декабря. Мужчина занимался изучением того, как появляются вспышки на Солнце. Он также искал способ получения чистой и почти безграничной энергии с помощью термоядерного синтеза, чтобы побороться с изменением климата.

За вклад в науку Лурейру получил много наград. Он также был включен в состав Американского общества физиков.

О стрельбе возле 7-этажного здания Barus & Holley, в котором находятся инженерный и физический факультеты, стало известно 14 декабря. В этот день в образовательном учреждении проходили выпускные экзамены.

В результате ЧП погибли 2 человека, еще 9 получили ранения. Президент университета Кристина Паксон добавила, что все пострадавшие, кроме одного, были студентами.

