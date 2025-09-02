Фотосервис Pinterest оштрафован на 4 млн руб за неуплату штрафов

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал сервис фотографий Pinterest на 4 миллиона рублей за неуплату двух прошлых штрафов. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города.

Компания признана виновной по статье КоАП России "Уклонение от исполнения административного наказания". По двум предыдущим протоколам суд назначил штраф в размере 2 миллионов рублей по каждому из них.

Этот же мировой судья ранее назначил штрафы по 200 тысяч рублей шведскому онлайн-магазину видеоигр GamersGate AB и итальянскому разработчику мобильных приложений Bending Spoons Operations S.p.A.

До этого суд оштрафовал Pinterest за несоблюдение требований Роскомнадзора. Компания получила санкции на 4 и 6 миллионов рублей за неисполнение предписаний и нарушение требований соответственно.