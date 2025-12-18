Форма поиска по сайту

18 декабря, 14:44

Политика

В ГД приняли закон о покупке алкоголя и сигарет через MAX

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Депутаты Госдумы приняли законопроект, закрепляющий возможность подтверждения возраста через мессенджер MAX при покупке алкоголя, сигарет и прочих товаров с возрастными ограничениями.

Кроме того, с помощью MAX можно будет подтверждать возраст при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.

Отмечается, что нововведения являются поправками ко второму чтению законопроекта о внесудебной блокировке сайтов с информацией об онлайн-продаже табачной и никотинсодержащей продукции.

Ранее Госдума также приняла законопроект, обязывающий управляющие компании и ресурсоснабжающие организации взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в MAX. Порядок данного взаимодействия в дальнейшем установит Минстрой РФ.

Первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев считает, что в MAX администраторы чатов будут оперативно реагировать на запросы жителей.

