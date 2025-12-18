Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за тумана

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за прогнозируемого тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать с 21:00 18 декабря до 09:00 19 декабря. Кроме того, до вечера 20 декабря сохранится желтый уровень погодной опасности, введенный из-за гололедицы.

В предстоящие сутки, по данным синоптиков, температура составит от минус 1 до плюс 1 градуса в Москве и от минус 2 до плюс 3 градусов в Московской области. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метра в секунду.

Ранее специалисты рассказали, что в ближайшие дни в столице не ожидается серьезных снегопадов, но 22 декабря не исключен небольшой снег. В связи с этим на земле вновь появится небольшой снежный покров, а температура воздуха начнет постепенно снижаться.

