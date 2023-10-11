В Госдуму внесли проект о запрете использования животных в цирках

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Глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внесли в нижнюю палату инициативу, подразумевающую запрет на использование животных в цирках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно задумке, поправки предполагается внести в статью "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Она устанавливает требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Упоминание цирков исключается из ряда других статей этого закона.

Из пояснительной записки следует, что инициатива была представлена с целью защиты жизни и благополучия животных. Авторы ссылаются на данные Генпрокуратуры РФ о жестоком обращении с животными при их подготовке к цирковым представлениям. Так, в феврале 2022 года в 62 российских субъектах была осуществлена проверка деятельности более 500 приютов, зоопарков и цирков. В ходе работ правоохранители пресекли 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними.

"Цирки, в которых используются животные, зачастую не обеспечивают отсутствие жестокого обращения с ними, а также должный уровень заботы, что приводит к их физическим и психологическим проблемам, повышенной агрессии и страданиям", – поделились авторы.

В пояснительной записке добавляется, что более 40 стран мира уже ввели полный или частичный запрет на использование животных в цирках.

Ранее в Сети распространилась информация, что дрессировщиков Эдгара и Аскольда Запашных обвинили в жестоком обращении с животными. Зоозащитники якобы направили заявление в Следственный комитет после видео с избиением тигров во время репетиции в Большом Московском цирке.

Позже Эдгард Запашный рассказал, что тигров в его цирке избивали палкой, обливали водой и пеной из огнетушителя во время репетиции, чтобы "спасти жизни" дерущимся животным.

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