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Крупнейшая атака трески на мойву зафиксирована в Атлантическом океане. Об этом сообщает Communications Biology со ссылкой на данные океанографов из Массачусетского технологического института и Института морских исследований в Норвегии.

В феврале 2014 года за передвижением рыб следили с помощью приборов гидролокации. Специалисты заметили, как 23 миллиона рыб собрались в строй, который растянулся на несколько миль. Треска также сформировалась в стаю и атаковала мойву. Биологи предполагают, что за четыре часа было съедено около 10 миллионов особей.

Однако такое число – это только 0,1% популяции в том году, говорится в материале Gizmodo. Таким образом, случившееся сильно не отразилось на общей численности мойвы. Специалисты утверждают, что мойва миллиардами мигрирует в северо-восточную часть Атлантического океана.

Ранее стало известно, что женские особи атлантических южных китов во время общения со своими детенышами способны переходить на шепот, меняя громкость голосовых сигналов. Биологи предполагают, что с помощью шепота млекопитающие пытаются уберечь детенышей от косаток и других хищников. К такому выводу они пришли после того, как в 2019 году решили узнать, как будет меняться поведение атлантических китов в зависимости от угрозы обнаружения хищниками.

