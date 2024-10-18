Daily Galaxy: ученые связали атаки косаток на яхты в Гибралтарском проливе с охотой

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Ученые объяснили постоянные атаки косаток на яхты в Гибралтарском проливе, сообщает издание Daily Galaxy.

За последние годы косатки, которых также часто называют китами-убийцами, атаковали свыше 600 яхт у берегов Марокко и Испании. В результате подобных нападений затонуло несколько судов. До этого специалисты считали, что косатки воспринимают яхты как некую опасность из-за того, что одна из них могла в прошлом пострадать из-за судна подобного типа.

Однако ученые Института исследований дельфинов-афалин (BDRI) предложили новую версию: они связали атаки косаток с охотой и предположили, что эти морские хищники воспринимают нападения на яхты как способ развить нужные навыки.

Одним из тезисов в пользу данной версии является сходство между яхтами и западноатлантическим синим тунцом, которым в основном и питаются косатки. Так, тунец может достигать четырех метров в длину и двигаться со скоростью примерно 45 километров в час. Кроме того, отмечают исследователи, тело тунца – обтекаемое и с белым брюхом, что делает его отдаленно похожим на днища яхт.

При этом концепция "обучения" через игру не является уникальной, многие виды животных играют, чтобы освоить навыки выживания и охоты. К таким животным относятся, например, все виды кошачьих.

Ранее четыре косатки оказались на мели в лимане у села Устьево на Камчатке. Однако вскоре двум взрослым и двум детенышам удалось самостоятельно поплыть. На глубину их сопровождала лодка. До прилива косаток поливали водой спасатели и волонтеры, всего же в операции по их спасению задействовали 30 человек.