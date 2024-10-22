Полярная крачка впервые обнаружена в Москве

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Специалисты впервые обнаружили в Москве полярную крачку, сообщает телеграм-канал столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Представитель сообщества бердвотчеров зафиксировал на Рыжовском пруду в ТиНАО северную птицу – полярную крачку. В столичном регионе она встречена впервые", – отмечается в сообщении.

Орнитолог департамента внес местоположение и вид в карточку учета животных. Как пояснили в ведомстве, полярные крачки каждую осень отправляются из Арктики в Антарктиду на зимовку. До недавнего времени ученые считали, что этот вид совершает миграционный маршрут только над океаном. Позднее птиц стали фиксировать во время пролета над сушей.

Ранее в столичном регионе был замечен редкий вид птицы – красноголовый королек. Этот вид обитает в теплых климатических условиях, на юге России или в Калининградской области. Специалисты добавили, что пока рано говорить о внесении красноголового королька в Красную книгу Москвы. Для этого необходимо провести десятилетние наблюдения за птицей, если она решит гнездиться в Москве.